انتهاء موجة الحر الشديدة الاسبوع المقبل

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موعد انتهاء موجة الحر ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد انتهاء الموجة الحارة التى تعاني منها معظم محافظات مصر، بسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة والتى وصلت فى عدد من الأيام إلى 40 درجة.

دوت الخليج

موعد انتهاء موجة الحر

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ارتفاع كبير فى درجات الحرارة، خاصة فى هؤلاء المواطنين القابعين فى المناطق الجنوبية عند صعيد مصر، وأيضًا فى الوجه البحرى والقبلي لعدد من المحافظات والبلاد فى مصر.

هذا وقد حددت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها فى وقت لاحق موعد انكسار الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، فوفقًا لما جاء فى تصريح أحد المسئولين بالهيئة فإن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة يرجع إلى نسبة الرطوبة فى الجو بسبب منخفض الهند الموسمي.

كما أشار فى حديث له أن المنخفض الهندي الموسمي، الذى يتسبب فى الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة قد امتد لعدد من المحافظات فى الوجة البحرى وأيضًا وصل للسواحل الشمالية والجنوبية من جمهورية مصر العربية.

هيئة الأرصاد تعلن عن موعد انتهاء الموجة الحار

وكانت درجات الحرارة تصل فى محافظات الوجه البحرى، مثل الشرقية والاسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية، والمنوفية والغربية، والقليوبية، وعددهم 10 محافظات.

وأيضًا ارتفعت درجة الحرارة بنسبة كبيرة فى محافظات الوجه القبلى، والتى وصلت إلى 40 أو 45 درجة مئوية، وهم محافظات سيوة، الفيوم، الفرافرة، الخارجة، الداخلة، وادى النطرون، وغيرها من المحافظات.

هذا ويتجه الكثير من المواطنين إلى قضاء معظم فصل الصيف فى المحافظات الساحلية، تجنبًا لدرجات الحرارة المرتفعة، مثل مدن شرم الشيخ، والغردقة، ومطروح، والإسكندرية، وبلطيم، والتى تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير، بسبب المسطحات المائيية.

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وكان مسئول هيئة الأرصاد الجوية، قد أكد فى حديث له أن الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، تقترب من النهاية حيث أنها تستمر لمدة أسبوع واحد فقط، كما أوضح أن شهور أغسطس ويوليو، هما الأكثر فى ارتفاع فى درجات الحرارة.

كما نصح مسئول هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب درجات الحرارة العالية التى تتسببب فى الإصابة بضربات الشمس.