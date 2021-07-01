شاهد دعاء الرئيس السيسي خلال تفقده معدات حياة كريمة

ردد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأدعية، وذلك خلال تفقد المعدات المشاركة فى حياة كريمة، حيث ابتهل الرئيس فى دعائه بالحمد والثناء إلى الله سبحانه وتعالى لكرمه ودعمه. وإلى نص دعاء الرئيس.. "الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على دعمه وكرمه وستره ونصره وعطفه ورحمته بينا..احنا ماشيين بكرم الله ..وأنا ليا الشرف إن أقول كده.. ويارب ما يحرمنى من كرمه ولا رحمته ولا دعمه لينا..احنا ماشيين بكرم الله.. فلك الحمد يا رب حتى ترضى".

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