سفير كازاخستان: ننتظر افتتاح العاصمة الإدارية ونقل السفارات للحى الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - قال سفير كازاخستان بالقاهرة، خيرات لاما شريف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار عاصمة كازاخستان الجديدة "نور سلطان"، أثناء زيارته إلى كازاخستان، وبعد عودته فورا وصل إلى كازاخستان خبراء مصريين فى مجال البناء للاستفادة من خبرات كازاخستان بهذا المجال.





وأضاف شريف، فى حوار خاص مع "دوت الخليج"، أنه عمل لست سنوات فى الإمارات قبل قدومه إلى مصر، فعندما ينظر إلى أبراج العاصمة الإدارية الجديدة يتذكر أبراج شارع الشيخ زايد بدبى، مضيفا أنه ينتظر الآن الافتتاح وانتقال السفارات ومنهم كازاخستان للحى الدبلوماسى، وأنه سعيد بهذه الإنجازات.

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