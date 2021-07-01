أسقف شرق المنيا يصلى قداسا لطلبة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها اليوم الخميس، بأبنائه طلبة وطالبات الثانوية العامة بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بالمنيا الجديدة.





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