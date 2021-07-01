/638350/فى-ذكرى-وفاته-محطات-من-حياة-عزت-أبو-عوف-رمزا-للمثابرة

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان الكبير صاحب لقب «جنتل السينما» عزت أبو عوف، إذ أنه رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم لعام 2019 بعد صراع مع المرض دام طويلًا، تاركًا لنا باقة من أفضل الأفلام الكوميدية برغم الصعوبات التي واجهها مع والده قبل دخوله عالم السينما والغناء.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حياة عزت أبو عوف الفنية والشخصية .

عزت أبو عوف ممثل وطبيب مصري، ولد في 21 من أغسطس لعام 1948 بمدينة القاهرة، بدأ مشواره بدخول كلية الطب، بناء على رغبة من والده، إذ أنه كان يريد أن يصبح طبيبا لكن ظروفه المادية والعائلية لم تكن تسمح بهذا الأمر، فرغب فى تحقيق حلمه في ابنه عزت، وبالفعل استجاب لرغبة والده والتحق بالكلية، على الرغم من حبه للفن والمزيكا لافتًا إلى أنه كان يريد استكمال طريقة في الفن.

نفذ عزت أبو عوف رغبة والده والتحق بكلية الطب وتخرج منها، وظل يمارس مهنة الطب لمدة 6 سنوات كاملة، على الرغم من عدم حبه للتشريح والدماء، وهذا النوع من العمل، وحاول أبو عوف أخذ موافقة والده على دخوله مجال الفن، وبالفعل بدأ مشواره مع المزيكا والتمثيل.

عزت أبو عوف نشىء نشأة فنية بامتياز

ينتمي عزت أبو عوف إلى عائلة فنية، فهو ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف ووالد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الممثلة مها أبو عوف. تعرض لأزمات نفسية وصحية عقب وفاة زوجته فاتيما عام 2015 وتأثرت صحته بشدة وتعرض لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى عدة مرات، قبل أن توافيه المنية في فاتح شهر يوليو

مسيرة عزت أبو عوف الفنية

بدأ أبو عوف حياته الفنية كعضو في فرقة «بلاك كوتس» مع أشقائه، لكن بعد ذلك حلت، وأسس فرقة أخرى مع أشقائه بعنوان «الفور إم»، التي تسببت في شهرته، تجه عام 1992 للتمثيل، وكان أول عمل لهُ أيس كريم في جليم، وتوالت بعد ذلك أعمالهُ السينمائية والتلفازية وكان آخرها مسلسل ظل الرئيس عام 2017.

شارك ايضاً في تقديم برامج تليفزيونية ومنها برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم، كان أيضاً رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 2008، وقدم دوراً بارزاً في إستكمال دورات المهرجان التي كانت مهددة بالتوقف بسبب الأحداث السياسية في مصر.

ومن أشهر أفلام أبو عوف: "إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد"، وأهم مسلسلاته "زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، الرجل الآخر، عباس الأبيض في اليوم الأسود".

حياة عزت أبو عوف العاطفية

تزوج عزت أبو عوف من السيدة "فاطيما" التي تعرف عليها عندما كانت في الـ 15 من عمرها وقال في لقاء له إنها كانت تشبه الملاك وعانت معه كثيرا لأنه متقلب المزاج ولم تشتكي يوما خلال الـ 37 عاما فترة زواجهما، وقد شعر بحزن كبير بعد رحيلها.

الجدير بالذكر، أنه توفى عزت أبو عوف في 1 يوليو 2019 بعد صراع طويل مع المرض بعدما تخطى حاجز ال71 عامًا ليرحل عن عالمنا أحد أبرز الممثلين في الوسط الفني.