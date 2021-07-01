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/638354/عملاء-فودافون-Vodafone-يشكون-من-سوء-خدمة-العملاء-مبتدروش-نكلم-مين
تعرضت شركة فودافون Vodafone مصر لبعض الهجوم الحاد من عملائها بسبب عدم رد خدمة العملاء عليهم لحل مشكلاتهم، مما جعل مجموعة من عملاء فودافون Vodafone بالتهديد بترك الشركة والذهاب لشبكات آخرى، ونستعرض خلال السطور التالية عدد من الشكاوى التي تتعرض لها شركة فودافون Vodafone في الساعات الماضية.
دوت الخليج
شكاوى عملاء فودافون Vodafone
كتب أحد عملاء فودافون مصر عبر حساب Vodafone بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "دلوقتى انا بحاول اتواصل مع حد من خدمه العملاء بتاعت فودافون كاش مش عارف امبارح بليل كلمتهم قالولى هنعاود الاتصال بيك خلال ساعه مخدتش اتكلم كلمتهم تانى و فضلت انتظر حد يرد من خدمه العملاء محدش بيرد النهارده برضو نفس الحوار محدش بيرد دلوقتى عاوز اعرف دلوقتى الخدمه هترجع امتى".
واشتكى عميل أخر من Vodafone، بسبب سوء الخدمة وكتب: " هوا في حاجه غريبه عندكم تبعتو العرض وبعد ما الواحد يشترك ويتطمن ان الباقه اتفعلت الرصيد يتسحب ويجي يكلم خدمة العملاء ولا ياخد حق ولا باطل خدمة عملاء زيرو".
ارقام خدمة عملاء فودافون Vodafone
- 888 من اى رقم Vodafone
- 02-25292888 من اى خط ارضى
- 16888 من اى رقم موبايل
- 00201001888888 من اى مكان حول العالم
ارقام خدمة عملاء الانترنت في فودافون
- 2828 من اى رقم Vodafone
- 02-25292828 من اى خط ارضى
- رقم فودافون كاش
- 7001 من اى رقم Vodafone فودافون
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خدمة فودافون Vodafone لمعرفة الرصيد عن انتهاء المكالمة
تقدمة شركة فودافون Vodafone خدمة جيدة وهي معرفة الرصيد المتبقي عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية، وهي خدمة تخبرك بكم هو رصيد عميل فودافون Vodafone المتبقي منه وبكل سهولة الاشتراك بها من خلال الكود المختصر#9001* مقابل 1 قرش وإذا اردت الغاء خدمة فودافون لمعرفة الرصيد المتبقي بعد المكالمة عن طريق كود #9000* مجانًا.
فودافون Vodafone
وخلال هذا الموضوع رصدنا عدد من شكاوى عملاء فودافون Vodafone مصر التي تواجههم بسبب خدمة العملاء، ونشرنا أرقام خدمة عملاء فودافون Vodafone وطريقة الاشتراك في خدمة فودافون لمعرفة الرصيد المتبقي بعد انتهاء المكالمة.
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