وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجاري والصناعى لن تشهد أى زيادة هذا العام وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عنها فى يوليو الماضي وحتى يوليو 2025.

و أوضح شاكر، أن رسوم مقابل خدمة العملاء بالفاتورة تم تثبيتها أيضا، ولن تشهد أى زيادة حتى انتهاء خطة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء فى يوليو 2025.

وأشار شاكر إلى أنه تم تثبيت سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعي حتى 5 سنوات، ولن تشهد أى زيادة لحين انتهاء خطة رفع الدعم.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرش).

2- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 120 جنيه ).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرش).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرش).

5-الشريحة الخامسة لا كثر من الف كيلو وات (160 قرش).