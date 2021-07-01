السكة الحديد تنشر جدول بمواعيد ومحطات التوقف بعد التعديل

في اطارتوجيهات القيادة السياسية و حرصها على التأكيد على عوامل السلامه والامان ولعدم توقف مسير القطارات فقد تم الغاء وتبكير وتأخير وتعديل مسار بعض القطارات على بعض الخطوط أعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/7/2021 لانهاء مشروعات التطوير الخاصة بتحديث انظمه الاشارات وفك الارتباط وتجديد السكة على أن تعود هذه القطارات الى مساراتها السابقه وذلك بعد الانتهاء من اعمال التطوير فقد قررت الهيئة الاتي : اولا:القطارات التي يتم ايقاف تشغيلها لضعف المشغولية 1916/ 1917 المنصورة /القاهرة والعكس ۱۱۳۲/۱۱۳۳ الاسكندرية/ القاهرة والعكس 1142 / 1143بورسعيد/القاهرة والعكس 401 / 402 شبين القناطر / 23 يوليو والعكس 1032 / 1033 ، 1026 / 1027 أسوان/ السد العالى والعكس ثانيا: القطارات التي يتم تبكيرميعادها قطار٩٢١ يقوم الساعة 16.10 بدلا من الساعة 18,00 قطار٢١ يقوم الساعه 15.10 بدلا من الساعه 15.30 قطار934 يقوم الساعه ۲۱٫۱۰ بدلا من الساعه ۲۲٫۰۰ قطار٩٦٢ يقوم الساعه 18.35 بدلا من الساعه 19.30 ثالثا : القطارات التي يتم تأخير ميعادها قطار٩٢٣ يقوم الساعه ۱۸۰۰۰ بدلا من الساعة 16.00 قطار915 يقوم الساعه 15,35 بدلا من الساعه 15,٢٠ قطار٩٥٧ يقوم الساعه 15.45 بدلا من الساعه 15.40 قطار1915 يقوم الساعه ۱۷,۰۰ بدلا من الساعه 15.10 قطار٢٧ يقوم الساعه ١٦,٢٠ بدلا من الساعة 16.10 قطار518 يقوم الساعه ۲۱٫۲۰ بدلا من الساعة 15, ٢١ قطار٩٢٠ يقوم الساعه 22,00 بدلا من الساعه ٢٠. 45 قطار١٢٨ يقوم الساعه ٢٢,٣٥ بدلا من الساعه 19,10 قطار٢٦٤ يقوم الساعه ٢٠,١٥ بدلا من الساعه 19,50 قطار ٢٦٢ يقوم الساعه ٢٢,٠٥ بدلا من الساعه ۲۲,۰۰ رابعا : قطارات يتم تغيير مسارها قطار ٢٨ يتم مسيره من اسكندرية/ طنطا/ منوف /القاهرة بدلا من اسكندرية / طنطا/ / القاهرة (الطوالى) قطار340 يتم مسيرة من المنصوره / الزقازيق /شبين القناطر/ القاهرة بدلا من المنصوره / الزقازيق /بنها/ القاهرة (الطوالى) واعتباراً من يوم 17/7/2021 يتم تبكير ميعاد قطار 936 يقوم الساعه 5,40بدلا من الساعه 6,00 وفيما يلى الجداول بالمواعيد ومحطات التوقف بعد التعديل

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