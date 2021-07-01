مجلس جامعة الإسكندرية يهنئ الطلاب المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2021

جدة - نرمين السيد - هنأ مجلس جامعة الإٍسكندرية، طلاب الجامعة المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2021، وهم كل من مريم الزهيرى الطالبة بكلية التجارة بطلة السلاح، والطالب عمر إبراهيم خريج كلية التربية الرياضية بأبو قير بطل رياضة الجمباز، والطالب محمد عبد الموجود الطالب بكلية الآداب بطل الجودو.





وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، إن الجامعة كرمت هذا العام 127 طالبا استفادوا من جوائز البطولات الرياضية التى قررتها لجنة الجوائز بالجامعة بإجمالى مالى قدره 487 ألف جنيه. وأشار جابر إلى دعم الجامعة لاكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب لتخريج طلاب قادرين على تمثيل مصر فى جميع المحافل العلمية والبحثية والرياضية الدولية. وحث جابر، جميع طلاب جامعة الإسكندرية على المشاركة فى الأنشطة كافة التى تسهم فى اكتشاف مواهبهم.

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