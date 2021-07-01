جدة - نرمين السيد - كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، والمستشار الدكتور حنفى جبالى يؤكد: مشروع القانون يتسق مع المادة 14 من الدستور لإبعاد أى موظف يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقوقه القانونية فى اللجوء إلى القضاء وحقه فى المعاش كاملاً ومكافأة نهاية الخدمة.



كما وافق المجلس أيضاً على 5 اتفاقيات دولية، ويحيل مشروع قانون مقدم من الأغلبية بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة التحرش إلى اللجان المختصة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما... وانطلاقاً من دوره الرقابى على أداء الحكومة، المجلس يواجه وزير العدل بـ31 أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص وزارة العدل، لافتين نظر الوزير إلى مشكلة تكدس المواطنين فى مكاتب الشهر العقارى فى بعض المحافظات.



والمستشار الدكتو حنفى جبالى يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيه، ويؤكد: "الرئيس السيسى حمى مصر من الفتن وحافظ على تماسك نسيجها، موجهاً التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين حموا الوطن وترابه المقدس".

بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيه، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتى خرجت فيها الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى.



وأضاف المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "كنتم- يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

الجلسات العامة

جلسة الأحــد 27 يونيو 2021

وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

وافق المجلس على إحالة اتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، هما:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.



كما أحال مشروع قانون مُقدم من السيد النائب أشرف رشاد و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. "إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

مشروع قانون مُقدم من السيد النائب محمد على عبد الحميد و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر،"أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية".



وخلال الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى أبطال القوات المسلحة البواسل، مؤكدا أن موقف مجلس النواب من القوات المسلحة، كان ولا يزال موقف الإعزاز والتقدير لهؤلاء الرجال الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء ومعهم رجال الشرطة الوطنية لتطهير تراب الوطن من الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وافق المجلس على قرار رئيس مصر رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى.



وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على ما جاء بالاتفاقية، لدعم نظام التأمين الصحى الشامل والمؤسسات المعنية به، مطالبين بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء على المواطن المصرى البسيط.

جلسة الإثنين 28 يونيو 2021

وافق المجلس "نهائيا" وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على عدد من مشروعات القوانين التى كان قد وافق على مجموع موادها فى جلساتٍ سابقة، من بينها:

مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بعد إعادة المداولة على المادة الخامسة وفقاً للطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوى، إذ تمت الموافقة على تحديد مدة تولى الشخصيات العامة فى مجلس أمناء الصندوق بواقع 4 سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة.



ووافق المجلس على إحالة مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بهاء شلبى و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية "إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية".

مشروع قانون مُقدم من السيد النائب أحمد السجينى و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب "إلى لجنة مشتركة من لجنة الـزراعـة والرى والأمـن الغذائى والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ على بدر و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ونوه المستشار الدكتور حنفى جبالى بأنه قد تم أخذ رأى كلٍ من مجلس الدفاع الوطنى، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، والمجلس الأعلى للشرطة عملاً بأحكام المواد "185، 203، 207" من الدستور.



ويٌعد مشروع القانون - استحقاقا دستوريا- لتمكين الجهاز الإدارى للدولة من أداء دوره المنوط به، وتقديم أفضل خدمة متميزة للمواطنين، للحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على مشروع القانون ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دوره المنوط به قانوناً استجابةً للإصلاح الإدارى للدولة، مطالبين بالحذر عند تطبيق القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع القانون يجد سندا دستورياً حيث يتسق مع المادة "14" من الدستور لإبعاد أى موظف يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقوقه القانونية، فى اللجوء إلى القضاء وحقه فى المعاش كاملا ومكافأة نهاية الخدمة، قائلاً: "هذه الأمور معروفة فى كل دول العالم وهى عدم إهدار حقوق العامل ومنحه مكافآته المالية ومعاشه".



وفى ذات الجلسة وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، هما:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب مصر فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام إيرلندا إلى عضوية البنك.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.



وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على ما جاء بالاتفاقيتين لزيادة أسهم جمهورية مصر العربية فى رأس مال البنك الإفريقى للتنمية باعتبار مصر من الدول المؤسسة له، وللحفاظ على المقعد الدائم والقوة التصويتية له فى مجلس إدارة البنك.

جلسة الثلاثاء 29 يونيو 2021

استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الجلسة العامة بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه، التى استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها إذ تصدت ملايين الشعب المصرى الأبى لجنوح رئيسٍ وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري، لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبفيضٍ من مشاعر الفخر والإعزاز نقول للرئيس الذى ناداه الشعب فلبى النداء، "لقد حميتم مصر من الفتن وحافظتم على تماسك نسيجها، فلم يستطع أحد النيل من متانتها، فالسبع سنوات التى مرت منذ أن أودعكم الشعب أمانته حفلت بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر".



ناقش المجلس 31 أداة رقابية، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال واحد مقدم من النواب، موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، حول عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، ونقص عدد الموظفين بها مما يؤثر سلباً على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها، وسوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، وكذلك تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين، وكذلك ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة لها، وتراخى الوزارة فى إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها، ومعاناة مواطنى محافظة أسيوط من قصور الخدمات التى تقدمها إدارة السجل العينى، والنقص الشديد فى عدد الأطباء الشرعيين، وعدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقارى بالمناطق النائية، وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة، بشأن بعض القصور فى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين.



وفى معرض رده على طلبات الإحاطة والسؤال الموجه من النواب أكد وزير العدل أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع الزحام الشديد فى فروع الشهر العقارى بعدد من المحافظات، مؤكدا أنه تم فتح ما يقرب من 150 مقرا خلال عام ونصف العام بعدد من المحافظات، مضيفا أن النقص فى عدد موظفى الشهر العقارى يعود إلى إلغاء المسابقة التى أجريت عام 2015 من قِبل القضاء الإدارى.

وفى ذات الجلسة وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على الاتفاقيتين لرفع كفاءة السكك الحديدية وتحسين عوامل أنظمة السلامة والأمان، وتحديث نظم الإشارات، وتعزيز الاستدامة المالية بها، مطالبين بتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض، ووضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ المشروع، وتأهيل ورفع كفاءة وتدريب العنصر البشرى بالهيئة.



وأوضح المستشار الدكتور رئيس المجلس، أن اللجنة التشريعية انتهت إلى أن الاتفاقيتين لا يوجد فيهما ما يخالف القانون والدستور، وأن طريقة اقرارهما تخضع للبرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.

وفى نهاية الجلسة وافق المجلس على إحالة طلب مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، بالإضافة إلى طلبات أخرى مقدمة من النواب: عاطف المغاورى، أيمن أبو العلا، محمد عطية الفيومى وأكثر من 50 نائبا آخرين طلبات بتعديل بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى اللجنة العامة، وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه عملاً بحكم المادة 436 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم إحالة الطلبات إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل.

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحــد 11 يوليو 2021.