/638338/ماذا-يفعل-الأهلي-مع-صافرة-محمد-عادل-التحكيمية

تقام اليوم الخميس مباراة تجمع بين النادي الأهلي ونظيرة بيراميدز، في اللقاء المقرر إقامنة في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري العام المصري الممتاز.

واعلن اتحاد الكرة محمد عادل حكماً لمباراة بيراميدز والأهلي، ويستعرض دوت الخليج تاريخ المباراة التي دارها:

أدار محمد عادل 14 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات منها واحدة من دوري أبطال إفريقيا أشهر خلالها البطاقة الحمراء الوحيدة التي رفعها هذا الموسم، وأخرى في مسابقة كأس الكونفدرالية، و14 مباراة في الدوري العام احتسب خلالهم 5 ركلات جزاء.

وقام عادل بإدارة 4 مباريات للأهلي وبيراميدز مجتمعين هذا الموسم، انتهت 3 منهم بالتعادل بهدف لكل فريق في مباريات الأهلي أمام الجونة وبيراميدز أمام سموحة والزمالك، فيما انتهت الرابعة بفوز الأهلي على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف لهدف.

مع الأهلي

وفي المجمل، سبق للحكم البالغ من العمر 43 عام أن أدار 13 مباراة للأهلي، منهم 11 في الدوري العام ومباراتين في كأس مصر، فاز المارد الأحمر في 10 منهم وتعادل في اثنين وخسر واحدة.

وكانت المباراة الوحيدة التي خسرها الأهلي تحت أعين محمد عادل أمام الأسيوطي في كأس مصر، كما تعادل المارد الأحمر أمام الجونة هذا الموسم وأمام سموحة في الموسم الماضي.

واحتسب محمد عادل خلال إدارته لمباريات الأهلي 5 ركلات جزاء لصالح المارد الأحمر، فيما لم يحتسب عليه أي ركلة، وأشهر بطاقتين حمراويتين، كانت إحداهما من نصيبه والثانية من نصيب الخصم.

مع بيراميدز

أدار محمد عادل 7 مباريات لبيراميدز، منها أول مباراة للنادي بمسماه الجديد والتي كانت أمام إنبي وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف أحرزه حينها محمد مجدي أفشة.

وخلال الـ 7 مباريات التي أدارها محمد عادل لبيراميدز فاز الفريق في 3 مواجهات، وتعادل في 4 آخرين، بينما لم يتلقي أي هزيمة في وجود صاحب الـ 43 .

وقبل أن يتحول بيراميدز إلى ذلك الاسم، أدار محمد عادل 4 مباريات للمسمى القديم الأسيوطي، فاز فيهم في الفريق واحدة فقط كانت على حساب الأهلي وتعادل في أخرى أمام طنطا وتلقى هزيمتين أمام المصري والإسماعيلي.

هذا ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مواجهة خاضها، إلا إنه على الصدارة وانتزاعها من الزمالك حال فوزه بمبارياته المؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.