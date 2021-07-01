/638332/مي-رشدي-٣٠-يونيو-ثورة-تصحيح-المسار-للدولة-المصرية-وانطلاقه-للجمهورية-الجديدة

هنأت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس الشعب الشعب المصري والدولة المصرية بذكرى الثلاثين من يونيو مؤكدة علي أنه في مثل هذا اليوم توحد الشعب المصري لمنع جماعة إرهابية من التحكم في مصير البلاد ورفضت أن تقودهُ نحو المجهول بثورة عظيمه تمثل الانطلاقة الحقيقية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ثورة تصحيح المسار للدولة المصرية

واوضحت النائبة مي رشدي أن ذكري ثورة ٣٠ يونيو ثورة تصحيح المسار كما نري نتائجها الان وكانت بمثابة عودة الهوية المصرية وردها من طريق المخاطر والاضرابات التي كنا نعيشها داخليا في ذاك الوقت بمخاطرها علي الدولة المصرية ولكن كان للشعب وقفه بقواته المسلحة وكل مؤسساتها في التصدي بتضحياته للحفاظ علي مكتسبات وحقوق الشعب والوطن .

واوضحت عضو لجنه الاسكان بمجلس النواب النائبة مي رشدي أن ذكري ثورة ٣٠ يونيو ذكري تصحيح المسار التي كانت بمثابه انطلاقه للجمهورية الجديدة التي نلمس إنجازاتها في كافة المجالات الصحيه والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تعيشها الدولة المصرية الأن فتحية للشعب المصري العظيم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة .