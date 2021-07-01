/638329/البنك-الأهلي-المصري-يكشف-عودة-العمل-في-فروعه-والفروع-المفتوحة-في-الاجازات

البنك الأهلي المصري شهد خلال الساعات الماضية الكثير من التساؤلات حول مواعيد العطلة ومواعيد عودة العمل في البنك الأهلي المصري وهل هناك فروح متاحة ومفتوحة وتعمل خلال اجازة ذكرى 30 يونيو، التي قررت الحكومة اعطاء اجازتها اليوم الخميس الموافق 1 يوليو. لذا نقدم لكم مواعيد البنك الأهلي المصري اليوم والفروع المتاحة ومتى تعود الفروع المغلقة.

دوت الخليج

هل البنك الأهلي المصري اجازة اليوم؟

تساءل عدد من مستخدمي الصفحة الرسمية الخاصة البنك الأهلي المصري على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حول هل توجد إجازات بمناسبة ذكرى 30 يونيو أم العمل مستمر في فروع البنك الأهلي المصري.

كتب أحدهم: " هوا بكره اجازه ولا لا ممكن توضيح".

وتردد السؤال لأكثر من مرة، مثل: " النهارده بنك الأهلي مفتوح"، و" هو البنك شغال انهارده ولا اجازة".

مواعيد البنك الأهلي المصري بعد اجازة 30 يونيو

كشفت صحفة البنك الأهلي المصري على "فيسبوك"، أنه اجازة اليوم الخميس 1 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بجميع الفروع وتتم العودة في فروع البنك الأهلي المصري للعمل صباح يوم الاحد 4 يوليو.

البنك الأهلي المصري مفتوح اليوم في هذه الأماكن

وكتب المسؤول عن صفحة البنك الأهلي المصري على "فيسبوك" أنه يتم استئناف العمل في فروع المراكز التجارية وفروع الخدمات الإلكترونية اليوم الخميس بدون عطلة رسمية ومواعيد العمل في البنك الأهلي المصري اليوم بدأت منذ قليل 11 صباحا وتستمر حتى السابعة مساءًا لبعض المعاملات البنكية.‎ مشيرًا إلى أن فرع المطار متاح 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع لبعض المعاملات البنكية .

عنوان البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي