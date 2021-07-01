/638326/الأسبوع--المقبل-الجنايات-تنظر-قرار-التحفظ-على-أموال-حسن-راتب-وعلاء-حسانين-في-قضية-الأثار-الكبرى

تنظر المحكمة الجنائية المختصة، الأسبوع المقبل، القرار الصادر من المستشار حماده الصاوى النائب العام ، بمنع رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير نائب العفاريت والجن، من التصرف فى أموالهم أو إداراتها، وذلك على ذمة اتهامهما بالتنقيب على الآثار وتهريبها للخارج والاتجار بها، بمشاركة 17 متهما آخرين.

قرار النائب العام

وجاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي تضمن أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة، للنائب العام عند الضرورة أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها.

وحدد قانون الإجراءات عرض أمر النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة قرارها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

واعتبر قانون حماية الآثار جميع الآثار المصرية أموال عامة مملوكة للدولة وأن أي اعتداء على الاثار بالاتجار فيها أو اتلافها او تشويها هو جريمة اعتداء على المال العام يتطلب التحفظ على أموال مرتكب الواقعة.

كانت النيابة العامة أصدرت أمس بيانا أكدت خلاله تلقيها تحريات من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختلست بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين، فتم إلقاء القبض على المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعثر بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها.

وباستجواب متهمين آخرين ضبطوا على ذات القضية أفاد أحدهم استدلالًا بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه.

حبس حن راتب وحسانين

وتم صدور قرار بحبس المتهمين الـ19 من بينهم راتب وحسانين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة لهم الحبس لمدة 15 يوما، كما اتخذ النائب العام قرارا مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، وعرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه.