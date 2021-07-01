/638325/تعرف-على-موعد-طرح-أغنية-أنا-مش-شمتان-لمحمد-رشاد

يستعد المطرب المصري محمد رشاد لطرح أحدث أغانيه بعنوان «أنا مش شمتان» اليوم الخميس، الموافق 1 يوليو، بعد غياب دام طويلًا عن الساحة الفنية.

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «أنا مش شمتان» للمطرب محمد رشاد، والمتوقع أن تلاقي إعجاب متابعيه.

محمد رشاد يطرح أغنية أنا مش شمتان

أغنية «أنا مش شمتان»، كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد النادى، توزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير، وهي من نوعية الأغاني السنجل.

ويقول مطلع أغنية «أنا مش شمتان»: "أنا مش شمتان لكن من حقى افرح أنك زعلان.. أول ما ندمت عرفت أنك زينا إنسان".

وسبق وأن أعلن رشاد، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان» المقرر طرحها اليوم، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر محمد رشاد فيديو وهو يغني جزء من الأغنية وعلق قائلًا: "في مصر رسالة إلى كل "ex" محمد رشاد أنا مش شمتان.

أغنية في غيابه تمام لمحمد رشاد

وكانت آخر أغاني محمد رشاد أغنية تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج، وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبدالحليم.

أزمة محمد رشاد مع طليقته مي حلمي

وعلى الصعيد الآخر، عاش الفنان محمد رشاد مؤخرًا أزمة مع طليقته مذيعة الكورة مي حلمي ضُجت لها السوشيال ميديا، وذلك بعد أن فجر الثنائى تصريحات عن حياتهما الزوجية ووجهان الاتهمات لبعضهما البعض أثناء استضافتهما في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» للمخرجة إيناس الدغيدي.