/638323/اليوم-أول-تطبيق-لأسعار-الكهرباء-الجديدة

تعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ قرار رفع الدعم، بتطبيق الأسعار الجديدة اليوم على كلًا من المصانع والمنازل، وذلك بالتزامن مع العام المالى الجديد.

دوت الخليج

اليوم.. بدء التطبيق الفعلى لأسعار الكهرباء

ووفقًا لما تم إعلانه من قبل وزير الكهرباء محمد شاكر، فى المؤتمر الصحفى التى تم عقده للإعلان عن خطة الدولة فى رفع الدعم فإن هناك عددًا من الزيادات فى الأسعار خلال العام المالى الحالى.

وأكد وزير الكهرباء، محمد شاكر، فى المؤتمر الصحفى، أن الفئات الأكثر احتياجا والتى تمثل أول شريحتين من صفر إلى 50 وحتى 100 كيلو وات ساعة ستستمر فى الحصول على دعم مادى من الدولة حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم فى 2025.

شرائح المحددة لرفع الدعم

وحددت وزارة الكهرباء الشرائح التى استحقت الدعم وبقيت على نفس حالها والأخرى التى تم رفع الدعم عنها تدريجيًا وجاء كالتالى:-

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو الحالى، وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا بدلا من 38 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش بدلا من 96 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا بدلا من 118 قرشا).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا بدلا من 118 قرشا).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).