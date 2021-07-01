حركة تنقلات لأفراد الشرطة فى كافة مديريات الأمن

أُجريت حركة تنقلات لأفراد الشرطة، في إطار ضخ دماء جديدة في العديد من المواقع الشرطية، حيث راعت الحركة الظروف الاجتماعية والإنسانية للأفراد.

وتجرى حركة التنقلات بصفة سنوية، بهدف ضخ الدماء الجديدة في المواقع الشرطية المختلفة، ولتلبية لاحتياجات العمل، ورغبة الأفراد في التنقل من مكان لآخر، ويتم فتح باب تلقي الالتماس لمدة 3 أيام.