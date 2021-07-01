وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ إجازة 30 يونيو فى القطاع الخاص

وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة 30 يونيو بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

كانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار اليوم الخميس الموافق أول يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكري الثورة.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وقال الوزير: إن ذلك في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.