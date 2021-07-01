منظومة الشكاوى الحكومية تنجح في حل مشكلات بعض المواطنين

قامت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بتلقي ورصد وفحص ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة ببعض المخالفات، وحلها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المختصة، لاسيما تلك التي تطلبت سرعة تحرك الأجهزة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبسط هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم.

و أفاد الدكتور طارق الرفاعي بتلقي المنظومة شكوى مواطن تضرر فيها من بناء أحد جيرانه بإحدى القرى بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، سلم خارجي أمام منزله بما يعد تعديًا على حرم الشارع وتسبب في تضييقه، موضحًا أنه سبق صدور قرار إزالة للدرج المخالف بالكامل ولم يُنفذ، مشيراً إلى أنه بالرجوع إلى محافظة الفيوم، أفادت بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن الدرج محل الشكوى. فيما سجل مواطن آخر شكوي تفيد بتواجد عدد من ورش "سمكرة" السيارات بأحد الشوارع القريبة من ميدان السواح بمحافظة القاهرة، تبدأ مواعيد عملها من العاشرة صباحًا وحتى الثانية فجرًا بصفة يومية، ونظرًا لما يصدر عنها من ضوضاء بالغة، شعر السكان بالمنطقة المحيطة بحالة من الإزعاج الشديد حال دون نيلهم أي قسط من الراحة داخل منازلهم، مضيفًا أن تلك الورش نتج عنها إشغالات للطريق بمحيط تواجدها بما يعيق المارة، مشيراً إلي أنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، تم شن حملة مسائية موسعة على المنطقة محل الشكوى حيث تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بمحيط تلك الورش ووضعها بمخزن حي الاميرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وهو ما أكده مقدم الشكوى من خلال تعليق قام بتسجيله على البوابة الالكترونية للمنظومة معربًا عن شكره على سرعة اتخاذ الإجراءات وإزالة أسباب شكواه. وتلقت المنظومة شكوى أخري من مواطن تضرر فيها من وجود لوحه إعلانية بمدخل العقار المقيم فيه بحي العجوزة بمحافظة الجيزة دون أن يحصل صاحبها على موافقة كتابية من الملاك أو السكان، موضحًا أنه طالب صاحب اللوحة عدة مرات بإزالتها دون استجابة، وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، تم رفع وإزالة اللوحة الإعلانية محل الشكوى.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم إزالة حواجز حديدية لتخصيص أماكن انتظار السيارات بالتنسيق مع محافظة المنوفية، بعدما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين تضرر فيها من وجود حواجز حديدية أمام مقرين لنقابتين فرعيتين بأحد شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحيلولة دون انتظار السيارات أمام تلك المقار وتخصيصها فقط لأعضاء هاتين النقابتين، فضلاً عن إزالة الإشغالات الموجودة امام مقار النقابتين الفرعيتين محل الشكوى وإزالة أسبابها. وتم أيضا إزالة حواجز حديدية أمام المنازل المتواجدة بطول أحد شوارع منطقة العباسية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وذلك عقب تسجيل مواطنة شكوى بشأن قيام البعض بوضع حواجز لمنع انتظار السيارات لغير سكان تلك المنازل بما تسبب في تعطيل حركة السير بالشارع، كما تم غلق المحال التجارية المخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت المحافظة على استمرار تلك الحملات لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى مرة أخرى.

من جانب آخر، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بتلقي المنظومة شكاوى من بعض أهالي إحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، يتضررون فيها من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة و"السرفيس" بالوقوف داخل الموقف الرسمي المخصص لهم من المجلس المحلي داخل القرية، حيث قام السائقون بنقل الموقف إلى مدخل القرية بصورة غير رسمية، بما يُبعد المسافة على أهالي القرية لاستقلالها، بما فيهم كبار السن والسيدات والطلاب، وطالب الأهالي بتطبيق قرارات نقل تلك السيارات داخل الموقف الرسمي المخصص لهم، وبالتنسيق مع محافظة الشرقية، تمت المعاينة للموقع محل الشكوى، ونقل موقف السيارات للمكان الرسمي المخصص له سلفًا لقرب موقعه من منازل أهل القرية، لخدمة الصالح العام، ومن جانبه سجل أحد مقدمي تلك الشكاوى شكره على اتخاذ ذلك الإجراء.