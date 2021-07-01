صور- مطويات للتوعية.. جناح الداخلية بمعرض للكتاب

جدة - نرمين السيد - ويضم جناح وزارة الداخلية، باكورة الإنتاج العلمى بالوزارة، تجسيدا لاستراتيجية الوزارة الراهنة، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن.

ويتكون جناح وزارة الداخلية والذى يستمر خلال فترة المعرض من (10) مكتبات شرطية علمية، تتناول أحدث الإصدارات العلمية فى مجالات ( دراسات الأمن القومى – دراسات مكافحة الإرهاب – دراسات حقوق الإنسان – إصدارات مركز بحوث الشرطة – المقررات الدراسية لكلية الشرطة – الندوات والمؤتمرات العلمية – رسائل الدكتوراه – أبحاث الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية)، فضلا عن عدد (2) شاشة تفاعلية تتضمن نسخة إلكترونية من دليل الخدمات الجماهيرية، التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، ويتميز هذا البرنامج بسهولة الإستخدام من جانب المواطنين، حيث يتيح البرنامج للمواطن التعرف على الخدمات الجماهيرية، التى تقدمها الوزارة فى مجالات ( الجوازات – المرور – الأحوال المدنية – تصاريح العمل)، وإجراءات الحصول عليها بشكل مبسط وسهل.



كما يضم المعرض عرضًا لمطويات توزع على المواطنين للتوعية العامة من مخاطر الجريمة ومخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وكيفية تجنب وقوع الحوادث والحرائق، والوقاية من صور الاعتداء على الأموال والأشخاص، علاوة على عدد من النشرات التثقيفية والمراصد الأمنية لإبراز الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل التعاون معها والوقاية من مخاطرها.



كما تحرص وزارة الداخلية على توزيع بعض الكتيبات وألعاب تكوين المجسمات وكراسات التلوين على الأطفال المترددين على جناحها، إيمانا منها بأهمية ترسيخ الدور الوطنى لرجال الأمن لدأ النشء.