معهد الفلك يعلن موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا

جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق يوم الأحد 11 يوليو الحالى وعدته ستكون 29 يومًا، وبالتالى سيكون عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو فلكيًا.





وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن هلال شهر ذى الحجة سيولد مباشرة فى الساعة الثالثة و17 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم السبت 10 يوليو الحالى (اليوم التالى ليوم الرؤية). وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذى القعدة الحالى الموافق 9 يوليو الحالى (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية. وأوضح أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة والقاهرة بـ11 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10 - 15) دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 - 35) دقيقة.

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