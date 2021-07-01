فيديو.. البرلمان العربى: 30 يونيو ثورة تلاحم بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأكد العسومى أنها كانت ثورة تلاحم بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى العظيم من أجل استعادة الدولة المصرية والحفاظ على مقدرات الشعب المصرى والعبور الآمن إلى مرحلة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، مشددا على أن هذه الثورة المجيدة أثبتت قوة الدولة المصرية، وقدرة الشعب المصرى، على تجاوز كل التحديات، كما دشنت عهدا جديدا من التنمية الشاملة فى جميع المجالات.

وثمن رئيس البرلمان العربى الجهود الكبيرة التى يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ ثمان سنوات مضت، بدءاً من قيادته لثورة 30 يونيو، وصولا إلى ما حققته جمهورية مصر العربية من قفزة نوعية داخليا وخارجيا، وذلك من خلال نهضة عمرانية غير مسبوقة، وبنية تحتية متطورة، ومشروعات قومية عملاقة، وأداء اقتصادى متميز رغم ما يعيشه العالم من أزمة اقتصادية خانقة منذ ما يقرب من عامين.



وعلى المستوى الخارجى، أكد رئيس البرلمان العربى، أن المتابع للسياسات والتحركات الخارجية المصرية على مدار السنوات الثمان الماضية، يُدرك بكل وضوح، النقلة النوعية التى شهدتها الدولة المصرية فى محيطها العربى والإقليمى ومكانتها على الصعيد الدولى، منذ أن تولى قيادتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعاد إليها ريادتها الإقليمية، ومكانتها الدولية اللائقة بها، وبتاريخها، وعراقة شعبها.

وبهذه المناسبة، أشاد العسومى بالدعم الكبير، الذى تقدمه مصر، للبرلمان العربى على كل المستويات باعتباره قوة دفع للعمل العربى المشترك، مؤكدا فى الوقت ذاته على دعم البرلمان العربى الكامل، ووقوفه التام، مع مصر، قيادةً وحكومةً وشعبا، فى كل قضاياها الإستراتيجية، فى كل المحافل الإقليمية والدولية.