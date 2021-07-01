/638317/ننشر-حصاد-مجلس-النواب-خلال-الفترة-من-27-إلى 29-يونيو-2021

على مدى (3) أيام انعقاد و(12) ساعة عمل، مجلس النواب يوافق نهائياً على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون الصكوك السيادية، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لمساعدة القطاع الطبي في حالات الأوبئة والكوارث والأزمات" فى ظل تداعيات جائحة كورونا، كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

دوت الخليج ينشر حصاد مجلس النواب خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2021

والمستشار الدكتور حنفى جبالى يؤكد: مشروع القانون يتسق مع المادة (14) من الدستور لإبعاد أى موظف يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقوقه القانونية فى اللجوء إلى القضاء وحقه فى المعاش كاملاً ومكافأة نهاية الخدمة.

كما وافق المجلس أيضاً على (5) اتفاقيات دولية، ويحيل مشروع قانون مقدم من الأغلبية بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة التحرش إلى اللجان المختصة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما... وانطلاقاً من دوره الرقابي على أداء الحكومة، المجلس يواجه وزير العدل بـ(31) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص وزارة العدل، لافتين نظر السيد الوزير إلى مشكلة تكدس المواطنين فى مكاتب الشهر العقاري في بعض المحافظات... والمستشار الدكتور حنفي جبالي يهنئ فخامة رئيس الجمهورية والشعب المصرى بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيه، ويؤكد: الرئيس السيسي حمى مصر من الفتن وحافظ على تماسك نسيجها، موجهاً التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين حموا الوطن وترابه المقدس.

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيه، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتى خرجت فيها الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً : "كنتم- يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

الجلسات العامة

جلسة الأحــد 27/6/2021

وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل جلسته العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

وافق المجلس على إحالة اتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، هما: • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو. • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

كما أحال مشروع قانون مُقدم من السيد النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

مشروع قانون مُقدم من السيد النائب محمد علي عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية).

وخلال الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى أبطال القوات المسلحة البواسل، مؤكداً أن موقف مجلس النواب من القوات المسلحة، كان ولا يزال موقف الإعزاز والتقدير لهؤلاء الرجال الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء ومعهم رجال الشرطة الوطنية لتطهير تراب الوطن من الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على ما جاء بالاتفاقية، لدعم نظام التأمين الصحي الشامل والمؤسسات المعنية به، مطالبين بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء على المواطن المصري البسيط.

جلسة الإثنين 28/6/2021

وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على عدد من مشروعات القوانين التي كان قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، من بينها: • مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية. • مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. • مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بعد إعادة المداولة على المادة الخامسة وفقاً للطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوى. حيث تمت الموافقة على تحديد مدة تولي الشخصيات العامة في مجلس أمناء الصندوق بواقع 4 سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة.

وافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما: • مشروع قانون مُقدم من السيد النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية. (إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية). • مشروع قانون مُقدم من السيد النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة