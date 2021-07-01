حشرة نافقة فى رغيف خبز.. جهود منظومة شكاوى مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين، وسرعة فحصها والاستجابة لها، لتعزيز جسور الثقة بين المواطنين وحكومتهم، واستعرض بعض الشكاوى التى تلقتها المنظومة، ومنها شكوى جماعية من عدد من سكان أحد العقارات السكنية الكائنة بشارع مصر والسودان بمحافظة القاهرة، تضرروا فيها من وجود منشأة صحية "مستشفى" تمارس أنشطة ضارة داخل العقار، بما يعرض السكان والبالغ عددهم قرابة 32 أسرة لمخاطر جمة، خاصًة أنه تم استغلال مدخل العقار وفتح غرفة كبيرة تضم ثلاثة أسر للمرضي، علاوة عن وجود أسطوانات "أكسجين" طبى بالمنشأة دون توفير معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى إلقاء النفايات الطبية فى مناور العقار، كما تم إجراء أعمال انشائية غير مرخصة بما يهدد سلامة المبنى والسكان، وطالبوا بسرعة فحص شكواهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن موضوع الشكوى، حيث تم إغلاق المنشأة لمخالفتها شروط الترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، أن المنظومة تلقت شكوى أخرى من مواطن تفيد بقيام مطعم أسفل العقار القاطن به بحى العرب بمحافظة بورسعيد، بوضع إشغالات خشبية ومعدات بحرم الطريق بما يعيق المارة، علاوة على إلقاء مخلفات المواد المستخدمة فى تصنيع الأطعمة المباعة فى الطريق، بما تسبب فى انتشار الحشرات والروائح الكريهة، مشيراً إلى أنه بالتوجيه لمحافظة بورسعيد، قامت إدارة البيئة بشن حملة لرفع الإشغالات الموضحة بالشكوى وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة بالشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع المخالفات الغذائية، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة تلقت شكوى مواطن تفيد بوجود مصنع منتجات ألبان فاسدة وغير قابلة للاستخدام الآدمى بمدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية محل إقامته، بما يشكل مخاطر على صحة المستهلكين، حيث تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأُجريت معاينتان للمصنع محل الشكوى، تبين من المعاينة الأولى تدنى مستوى النظافة بالمصنع، كما تم سحب عينات من المنتجات المصنعة من الألبان وإرسالها للمعامل للتحليل، وإيقاف خط الانتاج لحين تلافى الملاحظات التى تضمنت سوء التخزين وتدنى مستوى النظافة، ومنح صاحب النشاط مهلة مدتها أسبوع واحد فقط لتلافى تلك الملاحظات خلال فترة إيقاف التشغيل، وتم إجراء المعاينة الثانية وتبين خلالها عدم الجدية فى استكمال الإجراءات، واستمرار تدنى مستوى النظافة بالمصنع، كما عُثر بالمصنع على حشرات مما يؤثر على سلامة المنتج، وتم تحرير محضر جنح بقسم شرطة العامرية أول بالواقعة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، أنه وفى ذات السياق، سجل مواطن آخر شكواه بشأن وجود اطعمة "طحينة" ولحوم فاسدة منتهية الصلاحية بأحد المصانع المتواجدة بإحدى قرى مركز مغاغه بمحافظة المنيا، موضحًا أنه يتم تغيير الغلاف الملصق على المنتج بعد تعديل بيانات الإنتاج، مطالبًا بفحص شكواه، مؤكداً أنه بإحالة الشكوى إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت بعدم وجود منتجات لحوم بالمصنع محل الشكوى، ولكن تم العثور خلال المعاينة على "برميل" يحتوى على "طحينة" مُصنعة مُعدة للتعبئة، ومن الفحص المبدئى للمنتج تلاحظ عدم نظافته وعُثر به على حشرات نافقة، وعليه تم سحب عينات للوقوف على مدى صلاحيته، وأسفرت نتائج تحليل العينات أن المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي، وتم تحرير محضر جنح بقسم شرطة المنيا، وتم إعدام ما يحتويه البرميل من مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن مقيم بمحافظة الجيزة، تفيد بعثوره على حشرة نافقة برغيف خبز قام بصرفه من أحد المخابز المتواجدة بأحد أحياء محافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم الفحص وتحرير تقرير مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخبز.

من جانب آخر، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تم تحرير محاضر "جنح" لمخالفى الأسعار القانونية للسلع بالجيزة والشرقية، وذلك فى ضوء تلقى المنظومة شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام أحد بدالى التموين بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة بمخالفة سعر صرف أحد السلع التموينية "زجاجات الزيت"، حيث يطرحه لحاملى البطاقات التموينية ضمن حصصهم بسعر (18) جنيها للزجاجة، على الرغم من أن السعر المقرر له (17) جنيها فقط، بما يعد تلاعبًا واضحاً فى مخصصات الدعم المقدمة للمواطنين.

على صعيد آخر، أفاد الدكتور طارق الرفاعى بتلقى المنظومة شكوى مواطن تضرر فيها من بناء أحد جيرانه بإحدى القرى بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، سلم خارجى أمام منزله بما يعد تعديًا على حرم الشارع وتسبب فى تضييقه، موضحًا أنه سبق صدور قرار إزالة للدرج المخالف بالكامل ولم يُنفذ، مشيراً إلى أنه بالتوجيه إلى محافظة الفيوم، أفادت بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن الدرج محل الشكوى.

فيما سجل مواطن آخر شكوى تفيد بتواجد عدد من ورش "سمكرة" السيارات بأحد الشوارع القريبة من ميدان السواح بمحافظة القاهرة، تبدأ مواعيد عملها من العاشرة صباحًا وحتى الثانية فجرًا بصفة يومية، ونظرًا لما يصدر عنها من ضوضاء بالغة، شعر السكان بالمنطقة المحيطة بحالة من الإزعاج الشديد حال دون نيلهم أى قسط من الراحة داخل منازلهم، مضيفًا أن تلك الورش نتج عنها إشغالات للطريق بمحيط تواجدها بما يعيق المارة، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، تم شن حملة مسائية موسعة على المنطقة محل الشكوى حيث تم رفع جميع الإشغالات الموجودة بمحيط تلك الورش ووضعها بمخزن حى الاميرية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وهو ما أكده مقدم الشكوى من خلال تعليق قام بتسجيله على البوابة الالكترونية للمنظومة معربًا عن شكره على سرعة اتخاذ الإجراءات وإزالة أسباب شكواه.

وتلقت المنظومة شكوى أخرى من مواطن تضرر فيها من وجود لوحة إعلانية بمدخل العقار المقيم فيه بحى العجوزة بمحافظة الجيزة دون أن يحصل صاحبها على موافقة كتابية من الملاك أو السكان، موضحًا أنه طالب صاحب اللوحة عدة مرات بإزالتها دون استجابة، وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، تم رفع وإزالة اللوحة الإعلانية محل الشكوى.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم إزالة حواجز حديدية لتخصيص أماكن انتظار السيارات بالتنسيق مع محافظة المنوفية، بعدما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين تضرر فيها من وجود حواجز حديدية أمام مقرين لنقابتين فرعيتين بأحد شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحيلولة دون انتظار السيارات أمام تلك المقار وتخصيصها فقط لأعضاء هاتين النقابتين، فضلاً عن إزالة الإشغالات الموجودة أمام مقار النقابتين الفرعيتين محل الشكوى وإزالة أسبابها.

وتم ايضاً إزالة حواجز حديدية أمام المنازل المتواجدة بطول أحد شوارع منطقة العباسية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وذلك عقب تسجيل مواطنة شكوى بشأن قيام البعض بوضع حواجز لمنع انتظار السيارات لغير سكان تلك المنازل بما تسبب فى تعطيل حركة السير بالشارع، كما تم غلق المحال التجارية المخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت المحافظة على استمرار تلك الحملات لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى مرة أخرى.

من جانب آخر، أفاد الدكتور طارق الرفاعى بتلقى المنظومة شكاوى من بعض أهالى إحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، يتضررون فيها من عدم التزام سائقى سيارات الأجرة و"السرفيس" بالوقوف داخل الموقف الرسمى المخصص لهم من المجلس المحلى داخل القرية، حيث قام السائقون بنقل الموقف إلى مدخل القرية بصورة غير رسمية، بما يُبعد المسافة على أهالى القرية لاستقلالها، بما فيهم كبار السن والسيدات والطلاب، وطالب الأهالى بتطبيق قرارات نقل تلك السيارات داخل الموقف الرسمى المخصص لهم، بالتنسيق مع محافظة الشرقية، تمت المعاينة للموقع محل الشكوى، ونقل موقف السيارات للمكان الرسمى المخصص له سلفًا لقرب موقعه من منازل أهل القرية، لخدمة الصالح العام، ومن جانبه سجل أحد مقدمى تلك الشكاوى شكره على اتخاذ ذلك الإجراء.