مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز استعداداً لمواجهة اليوم

/638311/مفاجآت-في-تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-بيراميدز-استعدادا-لمواجهة-اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نادي بيراميدز، في إطار الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري العام المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الأهلي اليوم:

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نادي بيراميدز، في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلي بالسلام.

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون - ياسر ابراهيم -علي معلول- اكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج - حمدي فتحي - أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.