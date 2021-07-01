/638309/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-وبيراميدز-قبل-مباراة-اليوم

يستضيف النادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الخميس، على استاد الأهليWE السلام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات اليوم:

الأهلي تقابل مع بيراميدز في 11 مباراة سابقة 9 بالدوري الممتاز ومباراتين بكأس مصر ، حقق كل فريق 4 انتصارات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الأهلي 10 أهداف في شباك فريق بيراميدز، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

تقابل بيراميدز بمسماه القديم الأسيوطي سبورت مع الأهلي في 5 مباريات فاز في مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، بينما بمسماه الجديد التقى مع المارد الأحمر في 6 مباريات حقق انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.

عبد الله السعيد هو هداف مواجهات الفريقين وهو اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين حيث أحرز 3 أهداف هدفين للأحمر – هدف لبيراميدز.

حقق الأهلي 6 “كلين شيت” في مباريات ضد بيراميدز، مقابل 6 “كلين شيت” للفريق السماوي أيضاً.

أكبر انتصار في مباريات الأهلي وبيراميدز، كان لصالح المارد الأحمر وفاز بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في 14 أبريل 2015 بالجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الجديد التقى مع الأهلي في 3 مباريات خلال قيادة فريق وادي دجلة وخسرها جميعاً.

قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الأهلي في مباراتين ضد بيراميدز انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. نتيجة 1-0 الأكثر تكرارًا في مباريات الأهلي ضد بيراميدز، وحدثت 5 مرات 2 للأحمر - 3 للسماوي.

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة بيراميدز من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة اليوم.

اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق لمباراة اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الفريق:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.