صور.. السفير بدر عبد العاطى يبحث تعزيز العلاقات مع البوسنة والهرسك

جدة - نرمين السيد - نظمت السفارة المصرية فى سراييفو مجموعة مكثفة من الاجتماعات لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطى، يوم 30 يونيو 2021، مع عدد من كبار المسؤولين والبرلمانيين فى جمهورية البوسنة والهرسك، بحضور سفير مصر فى سراييفو ياسر سرور.





وتأتى هذه المشاورات تزامنا مع مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبوسنة والهرسك، إذ أعرب الجانبان عن اعتزازهما بهذه العلاقات وضرورة العمل على تعزيزها فى شتى المجالات.

تضمنت الاجتماعات لقاءات مع وزير الأمن البوسنى ونائب وزيرة الخارجية، وكذا جلسة مشاورات مكثفة مع مساعد وزيرة الخارجية للعلاقات الثنائية بحضور كبار المسؤولين بوزارة الخارجية. كما تضمنت الاجتماعات لقاءً مطولا مع رئيسى وأعضاء لجنتى العلاقات الخارجية والتعاون الاقتصادى والنقل والاتصالات بمجلسى الشعوب والنواب بالبرلمان البوسنى، فضلاً عن لقاء مع رئيس اتحاد غرف التجارة البوسنية.



وتناولت الاجتماعات بشكل مكثف العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تطويرها خاصة فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتعزيز التنسيق فى المحافل الدولية حول الملفات ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على الأهمية البالغة لتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الفنى والعلمى والاقتصادى وتكثيف التواصل بين ممثلى القطاع الخاص فى الدولتيّن، وكذا ترتيب بعثة من غرفة التجارة البوسنية لزيارة القاهرة على رأس وفد يضم كبار رجال الأعمال فى البوسنة لتعزيز التبادل التجارى والتعرف على الفرص الكبيرة التى يوفرها السوق المصرى للشركات البوسنية، وذلك فى ضوء معدلات النمو المرتفعة التى يشهدها الاقتصاد المصرى.



تم استعراض كذلك الجهود المبذولة لتنشيط السياحة البوسنية إلى مصر واستعراض الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لحماية السائحين من فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.

كما تناولت المقابلات مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية فى ضوء الدور الذى قامت به مصر للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار والجهود المبذولة لاستدامته، فضلاً عن قضية سد النهضة والتأكيد على ثوابت الموقف المصرى وأهمية سرعة التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.