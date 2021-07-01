وزارة الرى تواصل استعداداها لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد العاطى أن أسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع فى سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطه بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة ، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه 2021 يأتى تتويجا للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة للمياه فى النسخ الثلاث السابقه منه ، حتى أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه فى مصر والشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن هذا الحدث يأتى فى إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الإقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الأفريقية ، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير فى استخدامات الاراضى والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تنظم الأسبوع بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، والذى يشارك فيه عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصله من مختلف دول العالم ، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدوليه ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وتكثف السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الاعداد الجيد للإسبوع، وتواصل السكرتاريه تلقى طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة للطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوى بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين ، حيث تم تلقى طلبات لتنظيم أكثر من 200 جلسة متنوعة.

كما سيتم خلال الإسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والذى سيضم نخبة من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلى المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.



كما تم توجيه الدعوة لوزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسؤولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop26، لبحث المعوقات التى تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية ، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر، كما يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحى "فيكتوريا - البحر المتوسط" بدعم من البنك الإفريقى للتنمية، بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى رفيعة المستوى، والتى من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية ، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة فى الدول العربية، والذى تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعه، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبى، ومنتدى الإستثمار الإفريقى الأوروبى الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الإتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقى للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التى ينظمها بنك الاستثمار الأوروبى.

كما تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول الزراعة المستدامة وورشة أخرى حول مركز تميز المياه، وورشة عمل "تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا فى مجال المياه والبحث والتطوير والابتكار: الفرص والتحديات" التى تنظمها مبادرة البرمجة المشتركة حول "تحديات المياه من أجل عالم متغير".

ولازالت السكرتارية تتلقى العديد من الطلبات لتنظيم الجلسات والأحداث الجانبية والأحداث رفيعة المستوى التى سيتم الإعلان عنها تباعا.

كما تتابع السكرتارية باستمرار موقف الأنشطة والمسابقات المختلفة التى ستُعقد خلال الحدث منها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين ، وعلى جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بملتقى "المخترعين الصغار" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتى تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM".

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى قرر رعاية مجموعه من جوائز المسابقات وتخصيص مكافآت ماليه للمراكز الأولى فيها.

وقد أبدت عدد من الشركات المحلية والدولية رغبتهم فى الإنضمام للمعرض المقام على هامش الإسبوع والذى حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات السابقة، إذ شهد إقبالا ملحوظا من الشركات والمنظمات اللذين حرصوا على عرض أنشطتهم وبرامجهم ومنتجاتهم المختلفة على زوار المعرض وضيوف المؤتمر من الدول المختلفة، ويشتمل المعرض المقام على هامش الإسبوع على معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه.

وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان بشكل دورى عن التقدم المحرز فى الإعدادات الخاص بالإسبوع والشركاء والرعاة من مصر وخارجها ، ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً لتسجيل الأفراد والمجموعات بسعر مخفض وحتى الرابع عشر من يوليو 2021 على الرابط التالى: https://www.cairowaterweek.eg/register/