أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 1 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تُسير شركة مصر للطيران 78 رحلة جوية لنقل 8.140 راكبا لعدد من الوجهات، حيث تشمل الرحلات 59 رحلة دولية إلى "تورنتو، دبى، تونس، ندجامينا، أكرا، لاجوس، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، أمستردام، بروكسل، موسكو، أبوظبى، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أديس أبابا، جوهانسبرج"، و15 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم"، فضلا عن 4 رحلات شحن جوى. فيينا تنطلق أعمال الاجتماع الوزارى رقم 181 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، والذى يعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا ويعقبه فى نفس اليوم الاجتماع الوزارى الـ18 لمنظمة أوبك وحلفائها "مجموعة أوبك +" برئاسة السعودية وروسيا. القاهرة يستضيف الأهلى بيراميدز فى الـ 9 مساءً على ملعب السلام فى إطار الجولة 27 من الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بينما يتواجد بيراميدز فى المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة من 22 لقاء.

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