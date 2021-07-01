مواعيد مباريات اليوم الخميس .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهات دورى أبطال آسيا، فضلا عن مباراة الأهلى ضد بيراميدز فى الدورى المصرى.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال اسيا

تقام مباراة جوهور دارول تاكزيم أمام فريق بوهانج ستيلرز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الثانية عشر ظهرا

تقام مباراة ناجويا جرامبوس والتي من المقرر إقامتها راتشابوري في تمام الساعة الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة جيونبك هيونداي أمام فريق موتورز تامبينس روفرز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة تشيانجراي يونايتد أمام فريق جامبا أوساكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

يدخل فريق الأهلي أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.