صور - مختار جمعة لـ وزير الدعوة السعودى : التاريخ سيقف طويلا أمام إنجازاتكم

جدة - نرمين السيد - استقبل الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فجر اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولى بمحافظة جدة، فى زيارة رسمية تستمر عدة أيام.





تأتى الزيارة فى إطار التنسيق والتكامل والتعاون فى مختلف المجالات التى تخدم الإسلام والمسلمين .

وفى تصريحات له، أكد الوزير السعودى على متانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر، والمملكة العربية السعودية، مشيدا بإنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى نشر الفكر الوسطى المستنير.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة على متانة العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والسعودى، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية فى خدمة قضايا الأمة وخدمة الحرمين الشريفين، وبالجهد الذى يقوم به وزير الشؤون الإسلامية السعودى فى مواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة.

وشدد وزير الأوقاف على أن التاريخ السعودى سيقف طويلا أمام خطواته الشجاعة فى تخليص منابر المملكة من العناصر التى تنتمى لأى جماعة متطرفة، وهو واجب دينى ووطنى، بل هو واجب الوقت، لأن هؤلاء المتطرفين خطر على الدين قبل الدنيا وعلى المصالح المعتبرة للبلاد والعباد، كما أشاد بقرارات المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم الحج مؤكدا أنها تتسق وفهم صحيح الدين ومقاصد الحفاظ على النفس .

حضر مراسم الاستقبال بالمطار، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودى الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفى، وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الاسلامية السعودية، ونائب القنصل العام لجمهورية مصر، محمد رمضان.