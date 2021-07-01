اليوم .. بدء تطبيق زيادة قيمة المعاشات بنسبة 13%

جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تطبيق زيادة قيمة المعاشات بنسبة 13%، اعتبارا من اليوم الخميس، وبما يقرب من 31 مليار جنيه تكلفة إجمالية، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وسيتم صرف المعاشات اليوم من ماكينات الصرف الآلى، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. زيادة المعاشات وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، قد وجهت بتيسير جميع إجراءات صرف المعاشات من خلال تشكيل فرق عمل لتذليل أى عقبات ومتابعة عمليات الصرف أولا بأول. ووجهت الوزيرة أيضًا، بنك ناصر الاجتماعى بضخ الأموال فى ماكينات الصرف التابعة له، ضمن إجراءات التسهيل على أصحاب المعاشات، مؤكدة بالغ اهتمام الرئيس السيسى بهذه الفئة من المواطنين، وحرصه الدائم على متابعة هذا الملف.

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