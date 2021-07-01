حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2-7-2021

حظك برج الحمل الجمعة 2-7-2021
مهنياً: يشير علم الفلك اليوم إلى فرص جديدة في المستقبل ، وأعد ترتيب أفكارك وخطط للمستقبل ، فاستخدم هذا اليوم لصالحك.
عاطفياً: تقضي يوماً مميزاً مع من تحب وتفكر جدياً في الزواج وتكوين أسرة ، وقد يفاجئك الشريك بأخبار سعيدة.
صحياً: قضاء ساعات وساعات خلف المكتب أمر غير صحي ، لذا حاول الاسترخاء قليلاً
حظك برج الثور الجمعة 2-7-2021
مهنياً: اليوم يوفر عليك التعب والإجهاد ، لكن لا تدع عملك يتراكم لأنه قد يتأخر. لا تؤجل عمل اليوم حتى الغد.
عاطفياً: لا تخلق مشاكل مع الشريك ، ولكن اعمل على محاصرته قبل أن تتفاقم وتجعلكما أسوأ.
صحياً: تجنب الأشخاص السلبيين ذوي النوايا السيئة أو أولئك الذين يؤثرون سلباً على نفسك
حظك برج الجوزاء الجمعة 2-7-2021
مهنياً: يجذب الانتباه ، يعمل بكثرة النشاط والثقة بالنفس ، يتألق بشخصية مميزة في العمل ، والمحيط يهتم بك.
عاطفياً: أسلوبك المميز في الإقناع يربك الشريك ، فيخشى أن يمارس ضغطاً غير معلن عليه لتحقيق أهدافك.
صحياً: عدم الفهم مع الآخرين يسبب مضاعفات خطيرة ، لذلك يفضل أن تتم العلاجات بهدوء
حظك برج السرطان الجمعة 2-7-2021
مهنياً: يحذرك علم الفلك اليوم من التدخل في الأمور التي لا تهمك ، لئلا تتلقى اللوم أو النصيحة من أصحاب العمل ، لذا احذر يا برج السرطان من أي تدخل فيما لا يعنيك.
عاطفياً: إذا كنت عازباً ، عش يومك ولا تضيع أي فرصة للحصول على الحب والسعادة
صحياً: يتحدى الصعوبات ويحقق النتائج الصحية المرجوة
حظك برج الأسد الجمعة 2-7-2021
مهنياً: اليوم أنت غير قادر على إتمام مهمة تم تكليفك بها في العمل ، وأنت تتطلع إلى الخروج منها.
عاطفياً: إذا كنت منفصلاً أو أعزبًا ، فأنت اليوم تشعر بالحنين إلى شخص تحبه حقًا وتتمنى أن تتمكن من استعادته
صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية التي تسببها السمنة هو سبب للتفاؤل
حظك برج العذراء الجمعة 2-7-2021
مهنياً: يدعوك علم الفلك اليوم للعودة إلى الواقع والتصرف بشكل صحيح ورصين ، فلا تدع الخيال يتحكم في العمل ، لذا عد إلى الواقع.
عاطفياً: علاقتك بالحبيب في خطر ، اسرع لإنقاذها بسرعة ، أو ستفقد من تحبه ، خاصة بعد المتاعب الأخيرة.
صحياً: حاول السيطرة على أعصابك قدر الإمكان ، والتحكم في عواطفك وترك جهودك للأنشطة المفيدة لصحتك.
حظك برج الميزان الجمعة 2-7-2021
مهنياً: علم الفلك يعطيك أخباراً جيدة في هذا اليوم ، ينيرك ويحلل في سماء النجاح ، خاصة إذا كنت في العقد الثاني.
عاطفياً: إذا كنت أعزب ، ينصحك علم الفلك أن تهتم بنفسك أكثر حتى تتمكن من جذب حب شخص ما على الجانب الآخر وكسبه.
صحياً: انتبه لحالتك الصحية ولا تتغاضى عن أي علامات ، وتجنب الانفعالات لأنها تسبب ضرراً للقلب.
حظك برج العقرب الجمعة 2-7-2021
مهنياً: اليوم يدعوك علم الفلك إلى تنظيم أولوياتك في العمل ، لأنه يفيدك كثيراً ، ويجعل عملك أسهل ، ويساعدك في كل أعمالك.
عاطفياً: يؤثر وضعك المادي على علاقتك بشريكك ، مما يدفعهم إلى الابتعاد عنك ورغبتهم في الانفصال.
صحياً: تغلب بهدوء وبشكل هادف على القضايا العالقة بينك وبين الآخرين ، وتحكم في أعصابك وتقليل التوتر.
حظك برج القوس الجمعة 2-7-2021
مهنيًا: يقدم لك اليوم فرصًا كبيرة وفرصًا كبيرة ، ولكن من ناحية أخرى ، يخطط أحد زملائك في العمل للإساءة إليك ويخفي معلومات مهمة عنك.
عاطفياً: حافظ على سرية ما يدور بينك وبين شريكك ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونك.
صحياً: من يريد أن يحافظ على صحة جيدة لا يقدم أي وسيلة لذلك
حظك برج الجدي الجمعة 2-7-2021
مهنياً: تحتاج اليوم إلى حوار هادئ مع زملائك لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.
عاطفياً: تشكو من الوحدة بسبب انفصالك عن الشريك وعدم قدرتك على مقابلته في أي وقت تريده فكن صبوراً لأنه لن ينساك
صحياً: إذا وجدت أن الزرقة تتكاثر وتزداد سماكة تحت عينيك ، فالسبب هو قلة النوم التي تعاني منها.
حظك برج الدلو الجمعة 2-7-2021
مهنياً: اليوم يمنحك دعم زميل يعرف قدراتك ويعوضك عن الخسارة التي تعرضت لها.
عاطفياً: إذا كنت عازباً اليوم ، فهناك من ينال إعجابك ، شخص قابلته مؤخراً ، وتريد بناء علاقة جدية معه ثم التواصل معه.
صحياً: تطلب إجازة لقضاء أسبوع في القرية والقيام ببعض الأعمال الزراعية للراحة نفسياً.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2-7-2021
مهنياً: أنت في ذروة مواهبك المهنية ونجاحك العملي والمالي ، ولا تفوت الفرصة لتكون سعيداً بما أنجزته.
عاطفياً: لا تسبب خلافات مع من تحب ، خاصة في هذا اليوم ، بل كن متفهمًا معه ، لأنه في أمس الحاجة لدعمك له.
صحياً: أنت بصحة ممتازة ، وتبدو سعيداً في هذا الموقف بعد أن مررت في طريق صعب مع المرض.
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