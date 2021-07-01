طقس الخميس .. ثبات درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة .. القاهرة 38

جدة - نرمين السيد - ويكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على معظم الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 41 22

بورسعيد 33 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 25

المنصورة 37 25

الاسماعيلية 38 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 38 18

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 41 29

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بنى سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

ادفو 44 28

أبوسمبل 43 29

الوادى الجديد 41 26

حلايب 36 28

شلاتين 38 26