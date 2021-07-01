الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات خطباء المكافأة

جدة - نرمين السيد - وتشمل قائمة الكليات: "أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون "بشعبتيها"، القرآن الكريم، اللغة العربية، اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية "جميع اللغات"، والتربية شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – الإنجليزية - الفرنسية" وذلك فى مسجد النور بالعباسية.

ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، سيتم إجراء الاختبارات يوم الأربعاء 7 يوليو الجارى بمديريات "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال سيناء"، والخميس 8 يوليو فى الجيزة، والسبت 10 من الشهر ذاته فى دمياط ومطروح.

وطالبت الوزارة، المتقدمين للاختبارات، بإحضار بطاقة الرقم القومي، وإفادة من المديرية التابع لها بأنه ما زال على قيد العمل بها خطيبا بالمكافأة، وعلى بند التحسين وأن يكون المتقد لم يسبق له الورط فى أى مخالفة تستدعى عدم التعاقد معه بنظام الأجر مقابل عمل.

وأوضحت الأوقاف أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبار لباقى المحافظات، خلال الأيام المقبلة.