كلمتنا .. المؤسسة العربية للإعلام تطلق أول منصة ثقافية مصرية للشباب

جدة - نرمين السيد - تطلق المؤسسة العربية للإعلام والثقافة منصة "كلمتنا"، وهى أول منصة ثقافية مصرية ترتكز فى عملها على إبداعات طلاب الجامعات والخريجين، والنماذج المتميزة من شباب مصر والوطن العربى، وذلك تماشيا مع جهود الدولة فى دعم وتمكين الشباب.





يتنوع محتوى "كلمتنا" بين منصة ثقافية، وقناة على موقع "يوتيوب"، يقدمان مجموعة من الموضوعات والبرامج الشبابية فى الآداب والثقافة وريادة الأعمال والعلوم والفنون والتكنولوجيا وغيرها، والتى يضطلع بها الشباب تحريرا وتصويرا وإخراجا لعرض محتوى إعلامى ثقافى متميز.. وبما يساهم فى صنع نماذج مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعى. وتهدف المنصة إلى صقل مهارات ومعارف الشباب، وربطهم بهُويتهم الثقافية والتراث المصرى والعربى الأصيل، وإتاحة الفرصة لتوظيف طاقاتهم الإبداعية، دعما لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وتحرص "كلمتنا" على إتاحة مساحة لإبداعات الشباب وتوجيه مواهبهم إلى مجالات المختلفة، بجانب إطلاق المسابقات الثقافية لاكتشاف تلك المواهب والقدرات، وذلك فى إطار مسئوليتها المجتمعية، وتحقيقًا للأهداف الأممية بدعم الشباب، والاستفادة من حماسهم وبناء عقولهم.

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