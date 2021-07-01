البابا تواضروس يقدم رسالة فرح جديدة فى عظة اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم من المقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.





واستكمل قداسته فى عظة اليوم عنوان "رسالة فرح" وذلك من خلال رسالة فيلبى التى تتميز بروح الفرح، وهو العنوان الذى بدأ قداسته تناوله من الأسبوع الماضى. كان قداسة البابا قد أشار فى بداية عظته الأسبوع الماضى لدى عودة الاجتماع بعد انتهاء فترة الخمسين المقدسة إلى أنه سيتناول خلال الأسابيع المقبلة، موضوعات عن الفرح من خلال أصحاحات رسالة فيلبى المعروفة بأنها "رسالة الفرح"، وألمح إلى أن الناس تحتاج حاليًا إلى أن تشعر بالفرح والاطمئنان بعد أن مررنا بفترات مؤلمة من جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى بدأت أرقام المصابين به تتناقص تدريجيًّا.

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