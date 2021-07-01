/638298/ملخص-القارة-الأوروبية-اليوم-الأربعاء-إحتفال-حكومة-أوكرانيا-ورئيس-وزراء-بريطانيا-بعد-تأهل-منتخبات-بلادهم-للدور-الربع-نهائي-وتحديد-لقائي-كلاسيكو-إسبانيا-بالموسم-القادم

شهدت القارة الأوروبية اليوم الأربعاء في عالم كرة القدم، على العديد من الأحداث الشيقة في عالم الساحرة المستديرة، في فترة التوقف للراحة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، بعد نهاية الدور الثمن نهائي للبطولة، ليشهد اليوم على قرعة بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد 2021 / 2022، ورسائل قوية من الحكومات لأوربية المختلفة في القارة العجوز والتابعة للمنتخبات المشاركة في بطولة اليورو 2020.

يرصد دوت الخليج على التوالي في فقرات بسيطة وشاملة كافة الأحداث في القارة الأوربية، وأبرز ما حدث اليوم جاء في تحديد لقائي كلاسيكو القارة بين برشلونة وريال مدريد، وطرق مختلفة من قبل الحكومات والمسئولين بتأهل منتخبات بلادهم للدور الربع نهائي.

الحكومة الأوكرانية

إحتفل وزراء الحكومة الأوكرانية اليوم الأربعاء بتأهل منتخب بلادهم، للدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على حساب السويد في آخر مواجهات الدور السادس عشر من يورو 2020، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تأهل أوكرانيا إلى ربع نهائي بطولة اليورو للمرة الأولى في التاريخ، وقام وزراء الحكومة الأوكرانية بإرتداء قمصان منتخبهم الوطني خلال إجتماعهم الذي أُقيم اليوم، كنوع من التقدير والشكر على هذا الإنجاز غير المسبوق، كما قاموا بالتصفيق لجميع أعضاء المنتخب قبل بدء الاجتماع.

رئيس وزراء بريطانيا جونسون

احتفل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020، على حساب المنتخب الألماني، بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب ويمبلي، ويلتقي المنتخب الأوكراني بمنتخب إنجلترا في الدور الربع نهائي.

ونشر جونسون، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يحتفل بتسجيل المهاجم هاري كين للهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء. وقال جونسون، تعليقا على تأهل المنتخب الإنجليزي لربع نهائي اليورو: «أحسنتم.. نحن جميعا ورائكم.. أعيدوه إلى المنزل».

كلاسيكو الأرض

ينطلق الموسم القادم في بطولة الدوري االإسباني الممتاز في أيام 13 و14 و15 أغسطس المقبل، حيث ستقام الجولة الأولى، وسيواجه فيها ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس خارج أرضه، وسيستضيف برشلونة ريال سوسييداد، بينما حامل اللقب أتلتيكو مدريد سيزور سيلتا فيجو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في معقل البلوجرانا "كامب نو" يوم 24 أكتوبر أول المقبل بالجولة العاشرة.

في المقابل، يقام كلاسيكو الإياب يوم 20 مارس 2022 في الجولة 29، في "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي. ومن المُقرر، أن تشهد المباريات حضور الجماهير بشكل تدريجي خلال الموسم، بعدما وافقت وزارة الصحة الإسبانية على إلغاء قرار حظر حضور الجماهير.