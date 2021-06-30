/638299/تعرف-على-طاقم-تحكيم-مباراة-الأهلي-وبيراميدز-بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع السابع والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق في غداً الخميس في الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام.

ويرصد دوت الخليج الطاقم لتحكيمي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وجاء الطاقم التحكيمي كالتالي: محمد عادل: حكم ساحة، وحكم مساعد: أحمد توفيق، وحكم مساعد: سمير جمال، وسيتواجد مبروك نبيل كحكم رابع فيما سيعمل محمود بسيوني كحكم فيديو بمساعدة مصطفى الشهدي.

قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي- مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة- سعد سمير .

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن- محمود كهربا- محمد شريف- جونيور اجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- مروان محسن.

سبب استبعاد والتر بواليا وناصر ماهر عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز جاء بسبب الأمور الفنية وليس بسبب الإصابة كما أدعى البعض خلال الدقائق الماضية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.