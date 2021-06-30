/638297/محمد-محمود-ثورة-30-يونيو-فرضت-هيبة-الدولة-وحققت-للمواطن-الأمن-والإستقرار

هنأ النائب محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وكافة قيادات الدولة، بمناسبة الإحتفال بعيد ثورة 30 يونيو العظيمة، قائلاً: «عندما نتحدث عن الثلاثين من يونيو، أتصور أن الحديث يجب أن يبدأ من فكرة الجمهورية الجديدة التي تبنها الرئيس».

دوت الخليج

محمد عبدالقوى: بذور الحقيقية للجمهورية الجديدة تم غرسها يوم الثلاثين من يونيو

وأكد عضو مجلس النواب، محمد عبد القوي، أن البذور الحقيقية للجمهورية الجديدة تم غرسها يوم الثلاثين من يونيو لعام 2013، وما نعيشه الآن ليس إلا ثمرة هذا الغرس الذي أنتج ملامح مختلفة لكل أوجه الحياة في مصر، مضيفاً أنه وبحساب المكسب والخسارة، يمكن بإمتياز التأكيد على أن ثورة 30 يونيو كانت الأنجح بين كل أشكال الحراك السياسي والشعبي في مصر، وأن أجندة من خرجوا يومها بالملايين قد تحققت بالكامل على كافة الأصعدة.

محمد عبدالقوى: ثورة 30 يونيو حافظت على هوية الدولة

وقال عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو حافظت على هوية الدولة والمجتمع المصري، التي حاولت الجماعة الظلامية إختطافها، وبقيت مصر بعمقها التاريخي والحضاري الممتد من مصر القديمة مروراً بإنتمائها العربي والقبطي والإسلامي، مؤكداً أن 30 يونيو ملحمة وطنية سطرتها إرادة ووعي الشعب المصري للقضاء على الإرهاب والفوضى التي تسببت فيها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار النائب محمد عبدالقوي، إلى أن هذه الملحمة الوطنية كانت سبباً في قلب موازين القوى بالشرق الأوسط، وتغيير مجرى أحداث التغيير من الخراب والفوضى التي تسببت فيها الجماعة الإرهابية، إلى التنمية والجمهورية الجديدة التي بدأ الرئيس السيسي في تدشينها على مدار 7 سنوات منذ توليه رئاسة الجمهوية، لذلك كانت ثورة 30 يونيو فاصلاً بين عالمين متناقضين، نجحت الدولة خلالها بإرادة المصريين وقيادة السيسي في الانتقال من عالم الفوضى والخراب إلى عالم التنمية والإستقرار.