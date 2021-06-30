بعد تردد اسمه فى قضية تهريب الآثار.. محافظ الشرقية: من قاموا بزج اسمي فى قضية الاتجار مشبوهين

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نفى اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق، ما تردد فى عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إدراج اسمه ضمن التشكيل العصابي الذى ثبت تورطه فى الإتجار والتنقيب عن الآثار.

دوت الخليج

محافظ الشرقية السابق ينفي ما تردد بشأن تورطه فى قضية التنقيب عن الآثار

ورفض النائب خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ومحافظ الشرقية السابق، تلك الاشاعات، مؤكدًا على أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانوية التى من شأنها ردع الذين قاموا بترويج تلك الأخبار.

محافظ الشرقية السابق: سأقاضى من تسبب فى الزج بأسمي فى قضية الاتجار فى الآثار

وقال محافظ الشرقية السابق، خالد سعيد:" أنا موجود فى منزلى وأمارس عملي بشكل عادى، وما تردد بشأن تورطي فى قضية الأثار، أمر فى غير محلة ويلزم معاقبة المتسببين عن هذا الأمر.

وتابع محافظة الشرقية السابق، خالد سعيد، حديثه قائلًا:" من قاموا بزج اسمي فى تلك القضايا مشبوهين وأرادوا الزج بأسمي بعد رفضي لعدد من الطلبات غير المشروعة.

هذا وكانت عدد من المواقع غير معلومة المصدر قد تداولت أخبار تفيد بتورط اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق فى قضية التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، والتى يترأسها وفقًا لتحريات النيابة عدد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم النائب علاء حسانيين، ورجل الأعمال الشهير، حسن راتب.