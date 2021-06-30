استعرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب" شهادات المواطنين على إرهاب جماعة الإخوان وعنفهم، حيث قال أحد المواطنين خلال الفيلم الوثائقى، إن عناصر الجماعة كان لديهم كل أنواع الأسلحة، ما تتخيله وكل ما لا تتخيله.

من جانبها قالت مواطنة أخرى، إنه كان لابد مع ما تفعله تلك الجماعة، أن يتم وضع حد له، فيما قال مواطن آخر "بلدى يا عم وأرضى"، فيما قال مواطن آخر: "أنا كنت بدافع عن بينى ومكانى ومصر أم الدنيا، ولم يكن لنا مستقبل"، فيما هاجمت مواطنة أخرى جماعة الإخوان قائلة: "ارحل" في إشارة إلى ضرورة الإطاحة بحكم الإخوان. واستعرض الفيلم الوثائقى أيضا تهديدات جماعة الإخوان بأنه "أصبح هناك قاعدة جديدة في مصر وأن من سيرش مرسى بالمياه سنرشه بالدم". بدورها قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال الفيلم الوثائقى: "إن ثورة 30 يونيو هي عودة روح والأكيد أن مصر للمصريين". فيما قال الفنان آسر ياسين: "انهاردة يبقى عدى 8 سنوات على يوم عظيم، يوم سطر فيه الشعب المصرى ملحمة، انهاردة مر 8 سنوات على ثورة الشعب على الإخوان، اللى بيقولوا على نفسهم الخلافة، 8 سنوات مرت على الكذب والتزييف والاستقطاب". بدوره قال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال الفيلم الوثائقى: أظن أن مصر كانت ستصبح مقرا لموجوعات ارهابية دولية أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار شعب.. شهادات المواطنين على إرهاب جماعة الإخوان .. ومواطن : كان لديهم ما لا تتخيله من الأسلحة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.