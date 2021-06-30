فيديو..سفير كازاخستان: العام القادم نحتفل بذكرى 30 عاما على العلاقات مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير الكازاخستانى فى حوار خاص مع "دوت الخليج": "دائما هناك تطور للعلاقات فمثلا يدرس أكثر من 100 طالب كازاخى فى جامعة الأزهر، وفى كازاخستان وتحديدا فى العاصمة السابقة هناك جامعة إسلامية نورمبارك رئيسها مصرى ونائبه كازاخى ويعمل بها العديد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وهذا العام نحتفل بمرور 20 عاما على تأسيس هذه الجامعة التى نعتبرها منارة لانتشار الدين الإسلامى فى آسيا الوسطى كلها".

وأضاف أن هناك جهدًا كبيرًا يبذل فى المجال الاقتصادى لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والاستفادة بإمكانيات كازاخستان فى تصدير القمح وهو منتج تقوم مصر باستياراده، أيضًا هناك الكثير من الدول يحاولون نقل العواصم ولكن لا يستطيعون، لذلك هناك سمة تجمع بين الدولتين ونعتبرها رمزًا وهى نقل العاصمة إلى عاصمة جديدة، كازاخستان وعاصمتها نورسلطان ونحن ننتظر افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بعد رؤية كل الإنجازات الضخمة بها، أما بالنسبة للمجال السياحى فبالنسبة لعدد السائحين الأجانب نحن نحتل المركز الثالث بعد ألمانيا وأوكرانيا، يزور مصر سنويا 120 ألف سائح كازاخى يتجولون فى كل المناطق السياحية المصرية ومنذ 3 أيام تم افتتاح رحلة شارتر جديدة للطيران المباشر بين البلدين.