قرار شعب .. قصة مواطن تسبب الإخوان فى وفاة طفليه

جدة - نرمين السيد - عرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى يعرض مساء اليوم الثلاثاء، على قنوات الشركة المتحدة للإعلام، والقناة الأولى المصرية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، شهادات عدد من المواطنين على جرائم وإرهاب جماعة الإخوان وعنفهم.





وخلال الفيلم تحدث محمد المالكى، الموظف بجامعة بورسعيد، كيف تسبب الإخوان فى نزيف زوجته، وولادتها مبكرا ما أسفر عن وفاة الجنينين.

وحكى المالكى قائلا: "بعد فوز الدكتور عاطف علم الدين برئاسة جامعة بورسعيد أمام مرشح الإخوان، رفض الإخوان النتيجة وهاجموا مكتبه، فذهبت أنا وفريقى وأخرجناهم فتوعدونا".

وأشار إلى هناك أحد من مكتب رئيس الجامعة، اتصل بمنزله آنذلك، وأخبر زوجته أن زوجها محبوس، وإذا استمر على ما هو عليه، فلن يعود لهم مرة ثانية.

وبنبرة حزينة وعيناها تدمع، واصل المالكى حديثه: "رجعت البيت بعدها لقيت مراتى كانت حامل فى الشهر السابع بتنزف، فأخذتها وروحت على المستشفى، وولدت مبكرا، والولد مات يومها، والبنت ماتت ثالث يوم فى الحضانة".

وتابع: "وأنا بدفن بنتى رئيس الجامعة الإخوانى، بعد سيطرته، أصدر قرار بوقفى عن العمل 3 أشهر، فقررت ساعتها إنى مروحش إلا لما يمشى".