قرار شعب.. عبدالدايم: الإخوان أقالونى بعد رفضى تغيير ملابس راقصات الباليه

جدة - نرمين السيد - روت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ما حدث معها خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها كانت رئيسة دار الأوبرا المصرية خلال حكم الجماعة وطلب منها تغيير ملابس عرض راقصات الباليه إلا أنها رفضت تماما.





وأوضحت عبد الدايم، خلال الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، أنه تم إقالتها من منصبها خلال مناقشة ميزانية الدار داخل مجلس الشعب الذى ضم عددا كبيرا من أعضاء الجماعة الإرهابية بعد رفضها الطلب السابق، متابعة: "عندما اعترض موظفو الأوبرا قيل لهم أنتم تقدمون الفُجر". وأشارت عبد الدايم، إلى أن الجماعة كنت ترى أن الفنون شئ مخل، وأن هذا الاتجاه السائد فى ذلك الوقت.

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