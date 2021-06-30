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إبراهيم عيسى: الإخوان وصلوا إلى الحكم بانتخابات مزورة

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كريم شعبان 2021-06-30 22:47 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح إبراهيم عيسى، خلال الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، أن المواطنين أصيبوا بخيبة أمل شديدة جدا بعد إعلان نجاح جماعة الإخوان، وأدت تلك الخيبة إلى طاقة عظيمة فى رفضهم والثورة عليهم.

وتابع عيسى: "أزعم أن جماعة الإخوان المسلمين وصلوا إلى الحكم بانتخابات مزورة"، مشيرا إلى أن الجماعة بدأت أخونة الدولة فور وصولهم إلى الحكم، مؤكدا أن الجماعة خسرت جميع الموظفين بعد أن عملت على تمكين أعضائها فى المناصب القيادية وتأكد المصريون أن الجماعة لا تعرف شيئا عن العدل.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن الإخوان سقطوا فى الريف المصرى أول ما سقطوا، وأدرك الفلاح المصرى أن الإخوان جماعة ضلالية. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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