في رد شفوي .. كاف يرفض تقديم موعد مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

رفض شفوي من الكاف تلقاه اتحاد الكرة المصري برفض اللجنة التنفيذية تعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 17 يوليو المقبل بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والذى سيقام على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وأكد مصدر داخل الجبلاية، أن مسئولي اللجنة التنفيذية بالكاف لم يوافقوا على فكرة تقديم موعد المباراة، وسيتم الإعلان رسميًا عقب اجتماع اللجنة المقبل.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة تقدم بطلب في وقت سابق للكاف لتقديم موعد المباراة لتقام أحد يومي 14 أو 15 يوليو، لارتباط المنتخب الأولمبي بالسفر إلى طوكيو يوم 17 يوليو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، حتى تتاح الفرصة للاعبي الأهلي للسفر ضمن بعثة الفريق خاصة وأن اللجنة الأولمبية الدولية ترفض سفر أي لاعب بعد وصول البعثة، للدخول في فقاعة طبية حتى موعد نهاية البطولة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسيكون المنتخب الأولمبي في ورطة حال إعلان كاف رسميًا إقامة المباراة النهائية في موعدها، سيكون المنتخب الأولمبي في ورطة خاصة وأن الأهلي يتمسك بلاعبيه للمشاركة في النهائي الأفريقي.

ويضم الأهلي أكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى وجود محمد الشناوي حارس الفريق ضمن حسابات شوقي غريب ضمن اللاعبين فوق السن.

في الوقت نفسه، كشف مسئولو المنتخب الأولمبى، أن لائحة بطولة أولمبياد طوكيو تنص على دخول المنتخبات الفقاعة الطبية قبل انطلاق البطولة بـ4 أيام على الأقل، أي يوم 18 يوليو المقبل.

وأوضح مسئولو المنتخب الأولمبى أنه حتى في حالة دخول المنتخب الفقاعة الطبية يوم 18 بدلا من 17 يوليو المقبل، لن يتمكن لاعبو الأهلى من الانضمام للمنتخب في حالة خوضهم المباراة النهائية أمام كايزرتشيفز الجنوب افريقى في المغرب.

تابع مسئولو المنتخب الأولمبى أن مباراة الأهلى وكايزر تشيفز ستقام في التاسعة مساء يوم 17 يوليو المقبل وتنتهى في الثانية عشر بتوقيت القاهرة ما يعنى أننا سنكون دخلنا يوم 18 يوليو، وفى حالة سفر لاعبى الأهلى من المغرب إلى طوكيو سيصلون يوم 19 يوليو وبالتالي لن يسمح لهم بدخول الفقاعة الطبية وفقا للوائح.

كشف مسئولو الجبلاية أن الحل الوحيد هو سفر لاعبى الأهلى مباشرة من المغرب بعد المباراة على متن طائرة خاصة إلى مدينة سابورو اليابانية على أمل دخول الفقاعة يوم 18 وعدم التأخر ليوم 19 بسبب فرق التوقيت.

كانت إدارة دورة طوكيو الأولمبية أعلنت أنهم لم يطلبوا الحضور المبكر من المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم التي ستنطلق يوم 22 يوليو القادم، وذلك وسط الجدل حول انضمام عناصر الأهلي إلى المنتخب المصري المشارك.

ويستعد شوقي غريب للإعلان خلال الساعات المقبلة، عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020" يوم 2 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تضم 18 لاعباً بينهم 3 لاعبين "فوق السن"، بجانب 4 لاعبين في قائمة الاحتياط وفقاً للوائح البطولة.