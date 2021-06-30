النائبة فايزة صالح مهنئة الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو: على دربكم سائرون

جدة - نرمين السيد - بعثت السيدة فايزة صالح عضو مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وللشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعية المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة، لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية فى كل المجالات.





وجاء نص البرقية كالآتى:"يطيب لى يا سيادة الرئيس، أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة البحيرة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأخلص التهانى القلبية، وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير، لإنتصار الإرادة الشعبية، التى أعادت مصر للمصريين فى الثلاثين من يونيو، التى قامت بحمايتها قواتنا المسلحة والشرطة تحت قيادتكم". وتابعت فى البرقية: "إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوى الفساد والطغيان والإرهاب، وانحيازكم الكامل لإرادة الشعب، خاصة المواطن البسيط، أعطت الأمل فى بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والاستقرار، من أجل شعب مصر العظيم، الذى يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء فى استشراق أرحب الآفاق فى التقدم والرقى والازدهار، تحت قيادة سيادتكم.. سيادة الرئيس، نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن.. وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم.

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