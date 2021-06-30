بث مباشر.. عرض الفيلم الوثائقى «قرار شعب»

جدة - نرمين السيد - يُعرض الآن الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، على قنوات الشركة المتحدة للإعلام، والقناة الأولى بالتلفزيون المصرى.



جدة - نرمين السيد - يُعرض الآن الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، على قنوات الشركة المتحدة للإعلام، والقناة الأولى بالتلفزيون المصرى.





ويتضمن الفيلم، تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يتناول إرهاب جماعة الإخوان وإطلاقهم الشائعات، وشهادات من مسؤولين ومواطنين.



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