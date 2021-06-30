وأوضح فى لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية الحياة: "بعد أحداث 25 يناير، الفوضى اللى حصلت فى الشارع وحصلت فى وسائل التواصل الاجتماعى، انتقلت بشكل أو بآخر للإعلام، والإعلام بقى ماشى يتخبط، شوية يمين وشوية شمال".
وأضاف: "تدريجيا مع اكتشاف إنها فعلا جماعة ليها أهداف خاصة، وفعلا إرهابية وغير قانونية وخائنة للبلد والوطنية المصرية، ابتدى الإعلاميين أنفسهم يكتشفوا الكلام ده، قبل مؤسساتهم، بمعنى إن فيه إعلاميين حتى بياخدوا مواقف على الهواء مباشرة، نتيجة انفعالهم ورد فعلهم من اللى بيحصل فى الشارع، وابتدت المؤسسات تنتبه إن فيه حاجة غلط وإن فيه تصدير صورة إعلامية".
وتابع لبيب: "مننساش إن جماعة الإخوان بلجانها الإلكترونية كانوا محترفين فى التضخيم والحذف والإضافة والتعديل، فى أى حاجة بتحصل فى البلد".
ويستضيف الإعلامى محمد مصطفى شردى مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم"على فضائية الحياة، الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس قنوات dmc، والكاتب هانى لبيب رئيس تحرير موقع دوت الخليج، والخبير الأمنى العميد خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
يأتى ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، للحديث عن مكتسبات مصر من الثورة، وكيف تغيرت الخارطة السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا بفضل مجهودات القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى لبيب: الإعلاميون أدركوا بعد 25 يناير أن الإخوان لهم أهداف خاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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